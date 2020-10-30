Рабочая группа Госсовета по COVID-19 обсудила выполнение поручений президента

14:30

Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции обсудила ситуацию с ковидом в России и выполнение поручений президента РФ. Селекторном совещание проводил мэр Москвы Сергей Собянин, участие в мероприятии принимали главы федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица регионов.

Участники совещания обсуждали, например, увеличение объемов тестирования и дооснащение лабораторий современным оборудованием, повышение эффективности работы амбулаторно-поликлинического звена, создание телемедицинских центров для ведения больных, находящихся на амбулаторном лечении, лекарственном обеспечение больных с COVID-19.

Кроме того, обсуждалась тема обеспечения масочного режима в общественных местах, и дополнительные меры по защите от заражения пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе путем введения домашнего режима. Также обсуждалась подготовка к массовой вакцинации граждан, в частности, создание прививочных пунктов и обеспечение доставки партий вакцины в субъекты Федерации.