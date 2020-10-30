0
0
63
НОВОСТИ

Светочувствительный материал для создания оптических компьютеров открыли ученые Санкт-Петербургского университета

19:10 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые Санкт-Петербургского университета ИТМО открыли сверхчувствительный к свету материал - диселенид рения (IV) (ReSe2), который можно использовать в создании оптических компьютеров, лазеров, чипов и сенсоров. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе городского комитета по науке и высшей школе.

При использовании электрического тока в работе компьютеров появляется вероятность перегревания, что накладывает значительные ограничения на минимальный размер вычислительных элементов. Решением могут стать оптические компьютеры, где обработка информации происходит за счет движения фотонов - частиц света, не нагревающих среду.

"Ученые обнаружили сверхчувствительный к свету материал. Кроме того, им удалось вывести параметр, который облегчит поиск других структур с высоким коэффициентом преломления, - говорится в сообщении. - Открытие поможет в создании компактных и эффективных элементов для оптической вычислительной техники - лазеров, чипов и сенсоров".

По словам ученых, для того, чтобы заменить обычные компьютеры на оптические нужно создать чипы и лазеры, сопоставимые с их размером, используя материалы с высоким коэффициентом преломления. "Коэффициент преломления показывает, насколько хорошо структура реагирует на свет. Если она взаимодействует со светом плохо, то и прибор будет работать аналогично", - привели в пресс-службе слова студента ИТМО Антона Шубника.

Одним из высоковосприимчивых к свету материалов является кремний, показатель преломления которого равен четырем. В ходе исследования физики ИТМО нашли критерий, по которому можно предсказать коэффициент преломления для каждого вещества до физического эксперимента или сложного численного моделирования. Он основывается на электронных свойствах структуры - ширины запрещенной зоны и эффективной массы электрона. Теоретическая модель показала, что чем больше отношение ширины запрещенной зоны к эффективной массе электрона, тем больше должен оказаться и коэффициент преломления. В результате экспериментов был найден перспективный для оптических элементов материал - диселенид рения (IV) (ReSe2), коэффициент преломления которого равен 6,5-7, что значительно выше, чем у кремния.

Ученые планируют запустить поиск по открытым базам с электронными свойствами материалов, чтобы найти другие высокоиндексные структуры, которые ранее не привлекали внимания оптиков.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:35 30.10.2020
Продолжение войны в Карабахе для Армении чревато банкротством
0
96
19:33 30.10.2020
Во Франции ввели аналогичную московской систему пропусков
0
93
19:30 30.10.2020
Из-за ситуации на границе Литва направила Белоруссии ноту протеста
0
106
19:20 30.10.2020
Почти 400 осужденных помилованы указом президента Таджикистана
0
99
18:20 30.10.2020
Израильская армия готовится оказать помощь пострадавшей от землетрясения Турции
0
182
18:10 30.10.2020
Минимум на две недели польские власти переводят госсотрудников на ﻿удаленный режим работы
0
159
17:40 30.10.2020
РПЦ рекомендует закрывать монастыри в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией
0
174
17:12 30.10.2020
Четверо погибли, 120 ранены в результате землетрясения на западе Турции - спасатели
0
233
17:00 30.10.2020
ВВП ЕС упал в третьем квартале на 3,9%
0
194
16:34 30.10.2020
В ростовской мэрии и Минздраве идут обыски по делу о смерти больных с COVID-19 - источник
0
297

Возврат к списку