Около половины россиян не уверены в завтрашнем дне - опрос
13:00 31.10.2020 Источник: РБК
Почти половина жителей России — 49% — не чувствует уверенности в завтрашнем дне. Это следует из результатов опроса о планах на будущее, проведенном Фондом общественного мнения (ФОМ).
Уверены в завтрашнем дне 45% респондентов. 68% участников опроса считает, что сегодняшняя ситуация в стране не благоприятна для того, чтобы строить планы на будущее. Обратной точки зрения придерживаются меньше четверти россиян — 24%.
В ФОМ отметили, что чаще других о неблагоприятной обстановке в России говорила молодежь. РБК
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