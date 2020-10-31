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НОВОСТИ

Около половины россиян не уверены в завтрашнем дне - опрос

13:00 31.10.2020 Источник: РБК

Почти половина жителей России — 49% — не чувствует уверенности в завтрашнем дне. Это следует из результатов опроса о планах на будущее, проведенном Фондом общественного мнения (ФОМ).

Уверены в завтрашнем дне 45% респондентов. 68% участников опроса считает, что сегодняшняя ситуация в стране не благоприятна для того, чтобы строить планы на будущее. Обратной точки зрения придерживаются меньше четверти россиян — 24%.

В ФОМ отметили, что чаще других о неблагоприятной обстановке в России говорила молодежь. РБК

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