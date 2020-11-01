Данные о заражении коронавирусом в России на 1 ноября

10:50 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 18 тыс. 665 случаев, умерли за сутки 245 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 тыс. 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 640 (24,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Новый антирекорд по новым случаям COVID-19 в РФ был поставлен на этой неделе: в пятницу, количество новых случаев в сутки превысило отметку 18 тыс. и составило 18 тыс. 283 случая, накануне в субботу было 18 тыс. 140 новых случаев.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 5 тыс. 261. Накануне их было 4 тыс. 952.

Количество выписанных за сутки в столице составило 3 тыс. 341 человек, умерли 52 человека.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 млн. 636 тыс. 781 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерло за весь период 28 тыс. 235 человек, количество выписанных за весь период составило 1 млн. 225 тыс. 673 человек, в том числе 10 тыс. 259 были выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 382 тыс. 873.