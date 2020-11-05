Более 170 тысяч жителей ДНР получили гражданство России в упрощенном порядке – Пушилин

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Число жителей Донецкой Народной Республики, которые получили российское гражданство в упрощенном порядке, достигло почти 171 000 человек. Об этом4 ноября заявил Глава ДНР Денис Пушилин в своем поздравлении по случаю государственного праздника – Дня народного единства.

«С каждым днем все крепче становятся наши узы: на данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей Донецкой Народной Республики», – отметил он.