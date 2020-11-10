Война в Карабахе. "Настало время прекратить кровопролитие" - заявление Минобороны и Главного штаба ВС Армении Армении
07:32 10.11.2020 Источник: Интерфакс
Война в Карабахе полностью не завершена, но настало время прекратить кровопролитие, говорится в совместном заявлении министерства обороны и Главного штаба ВС Армении.
"Наша армия сделала все возможное и невозможное, фактически, сражаясь против ВС десятимиллионного Азербайджана, нескольких тысяч наемников-террористов, при полной военной, политической и дипломатической поддержке Турции. Но настало время прекратить кровопролитие. Политическое руководство Армении, России и Азербайджана достигли соглашения. Война не завершена полноценно, и боевые действия в Арцахе пока продолжаются", - отмечается в заявлении.
В Минобороны и ГШ ВС отметили, что обязаны выполнять решения военно-политического руководства страны, которые приняты на основе всеобъемлющего анализа и оценки ситуации.
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