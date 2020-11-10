0
0
0
НОВОСТИ

Война в Карабахе. "Настало время прекратить кровопролитие" - заявление Минобороны и Главного штаба ВС Армении Армении

07:32 10.11.2020 Источник: Интерфакс

Война в Карабахе полностью не завершена, но настало время прекратить кровопролитие, говорится в совместном заявлении министерства обороны и Главного штаба ВС Армении.

"Наша армия сделала все возможное и невозможное, фактически, сражаясь против ВС десятимиллионного Азербайджана, нескольких тысяч наемников-террористов, при полной военной, политической и дипломатической поддержке Турции. Но настало время прекратить кровопролитие. Политическое руководство Армении, России и Азербайджана достигли соглашения. Война не завершена полноценно, и боевые действия в Арцахе пока продолжаются", - отмечается в заявлении.

В Минобороны и ГШ ВС отметили, что обязаны выполнять решения военно-политического руководства страны, которые приняты на основе всеобъемлющего анализа и оценки ситуации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

07:22 10.11.2020
Четыре самолета Ил-76 с российскими миротворцами и техникой вылетели в Карабах
0
54
07:10 10.11.2020
Перевод на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения зарплаты - поправка к законопроекту
0
75
07:00 10.11.2020
Открыт прием заявок на возврат денег за билеты на Олимпиаду в Токио
0
87
22:40 09.11.2020
Часть россиян допускает ухудшение отношений с Турцией из-за ее роли в карабахском конфликте - опрос
0
492
22:00 09.11.2020
Владимир Зеленский заразился коронавирусом
0
469
21:55 09.11.2020
Андрей Воробьев ввел дополнительные ограничения в Московской области
0
461
21:27 09.11.2020
Обнародованы данные о финансировании НКО России голландскими дипломатами
0
534
21:20 09.11.2020
В ряде регионов маски в общественных местах не носят больше половины жителей - Попова
0
462
20:40 09.11.2020
Азербайджан извинился за сбитый российский вертолет и сообщил, что готов выплатить компенсацию
0
543
20:00 09.11.2020
Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном, два летчика погибли - МО РФ
0
663

Возврат к списку