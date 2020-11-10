В США проведут расследование по нарушениям на выборах

09:32 Источник: Газета.Ru

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследования на предмет возможных нарушений на президентских выборах, передает агентство Associated Press со ссылкой на документ министерства юстиции.

По данным агентства, в документе генпрокурор указал, что расследования должны проводиться только при наличии «ясных и заслуживающих доверия утверждений о нарушениях», а также если эти возможные нарушения могут повлиять на результаты голосования.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены. Адвокаты Трампа подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения. Газета.Ru