Сергунина: более 1000 пожертвований сделали москвичи через сервис на mos.ru
15:08 12.11.2020
С 16 октября жители столицы сделали уже более 1000 переводов на благотворительные нужды при помощи специального интернет-сервиса, работающего на портале мэра и правительства Москвы. Специальный раздел, позволяющий адресно жертвовать финансы, появился по инициативе благотворителей и работает на сайте mos.ru в разделе «Мои платежи». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, первые несколько недель работы сервиса продемонстрировали, что горожанам удобно делать пожертвования параллельно с оплатой различных городских услуг, например коммунальных. «Таких переводов поступает в три раза больше, чем самостоятельных пожертвований. Всего горожане уже сделали свыше одной тысячи переводов. Их средняя сумма сейчас составляет более 200 рублей», — сообщила заммэра.
Пока сервис работает в тестовом режиме и совершать пожертвования могут зарегистрированные на mos.ru физлица. Городские власти продолжают собирать предложения, которые позволят улучшить работу проекта.
Отметим, что в нынешнем году Москва выделила на поддержку благотворителей более 300 млн рублей, в том числе 67,7 млн рублей, на благотворительные проекты в рамках конкурса грантов мэра Москвы для НКО.
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