0
0
170
НОВОСТИ

Германия сочла неоправданным намерение РФ ввести ответные санкции по делу Навального

16:32 13.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ФРГ сочла неоправданным намерение РФ ввести ответные санкции по делу Навального. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

«У России есть всё необходимое, чтобы расследовать преступление. Вместо этого глава российского МИДа объявляет о санкциях против представителей других государств», — цитирует Зайберта ТАСС. Чиновник добавил, что находит такой шаг со стороны России «неоправданным и несоразмерным».

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил об ответных санкциях Москвы. Они будут применены против руководящих аппаратов Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 12.11.2020
Турция продолжает подготовку к развертыванию С-400 - глава Минобороны
0
213
11:05 10.11.2020
В Карабах отправились уже 10 самолетов с российскими миротворцами
0
438
20:00 09.11.2020
Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном, два летчика погибли - МО РФ
0
543
09:00 07.11.2020
АПЛ "Хабаровск" станет вторым носителем ракет "Посейдон"
0
787
17:00 06.11.2020
Руководству военкоматов вернут звания
0
827
12:32 03.11.2020
В Арктике отработано применение комплекса РЭБ с дальностью действия до 5 тыс километров
0
977
09:30 01.11.2020
В ходе новых испытаний ракету "Циркон" запустят на тысячу километров
0
1092
11:32 30.10.2020
Гиперзвуковое оружие соперников бросает вызов системам раннего предупреждения США - генерал ВВС
0
1189
10:22 30.10.2020
Никакого плана вывода войск США из Афганистана к Рождеству нет - конгрессмен
0
1135
14:12 29.10.2020
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВС Армении
0
1092

Возврат к списку