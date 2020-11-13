Германия сочла неоправданным намерение РФ ввести ответные санкции по делу Навального
16:32 13.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ФРГ сочла неоправданным намерение РФ ввести ответные санкции по делу Навального. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.
«У России есть всё необходимое, чтобы расследовать преступление. Вместо этого глава российского МИДа объявляет о санкциях против представителей других государств», — цитирует Зайберта ТАСС. Чиновник добавил, что находит такой шаг со стороны России «неоправданным и несоразмерным».
Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил об ответных санкциях Москвы. Они будут применены против руководящих аппаратов Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Говорит Москва
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