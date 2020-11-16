Санду победила на выборах в Молдавии с 57,75% голосов - ЦИК, обработав 100% протоколов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Майя Санду одержала победу на выборах президента Молдавии, набрав 57,75% голосов, у ее соперника Игоря Додона - 42,25%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

Согласно данным, опубликованным в понедельник на сайте ЦИК, явка на выборах составила 52,78%.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов, в котором приняли участие лидер проевропейской Партии действия и солидарности Санду и действующий глава государства Додон. Второй тур был назначен после того, как в первом Санду и Додон набрали наибольшее число голосов избирателей, причем за Санду проголосовало на 3,5% граждан больше.