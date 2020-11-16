Санду победила на выборах в Молдавии с 57,75% голосов - ЦИК, обработав 100% протоколов
12:00 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Майя Санду одержала победу на выборах президента Молдавии, набрав 57,75% голосов, у ее соперника Игоря Додона - 42,25%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
Согласно данным, опубликованным в понедельник на сайте ЦИК, явка на выборах составила 52,78%.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов, в котором приняли участие лидер проевропейской Партии действия и солидарности Санду и действующий глава государства Додон. Второй тур был назначен после того, как в первом Санду и Додон набрали наибольшее число голосов избирателей, причем за Санду проголосовало на 3,5% граждан больше.
НОВОСТИ
- 12:32 16.11.2020
- Итоговое собеседование по русскому для 9-х классов может пройти дистанционно
- 12:20 16.11.2020
- Организаторы протестов в Польше после запрета абортов планируют массовую забастовку
- 12:05 16.11.2020
- Граждане смогут через портал госуслуг напрямую отправлять обращения в ведомства - Мишустин
- 11:56 16.11.2020
- В 2021 году в бюджете Москвы выделены средства на бесплатную вакцинацию от COVID-19
- 11:32 16.11.2020
- Турчак призвал отложить рассмотрение законопроекта об изъятии детей через суд
- 11:20 16.11.2020
- Обама сообщил, что не планирует работать в администрации Байдена
- 11:05 16.11.2020
- Пашинян назвал Турцию и террористов главной причиной неудачи в Карабахе
- 11:00 16.11.2020
- В России за сутки выявили 22 778 заразившихся коронавирусом, это максимум за пандемию
- 10:32 16.11.2020
- Ряд регионов России в ближайшие дни ожидает непогода
- 10:20 16.11.2020
- До 3% предложили снизить проходной барьер на выборах в Госдуму
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать