В РФ поставлен рекорд по загрязнению воздуха - СМИ
10:20 17.11.2020 Источник: РБК
2020 год еще не кончился, но уже побил рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении РБК.
В текущем году зафиксировано рекордное количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. После весеннего локдауна в большинстве регионов рост числа фиксируемых загрязнений ускорился: число ядовитых выбросов в атмосферу за девять месяцев с начала года на треть превысило максимум десятилетней давности, а по сравнению с 2019 годом количество загрязнений подскочило в три раза.
Согласно выводам доклада, в 2020 году случаи загрязнений атмосферного воздуха были сконцентрированы преимущественно в нескольких регионах. Более половины — 112 — пришлось на Самарскую область. Это регион с развитой индустрией и автопромом, напоминают авторы исследования. Далее по числу воздушных загрязнений с большим отрывом следуют Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9), Забайкальский край (8) и Красноярский край (7). Среди городов, на территории которых было зарегистрировано больше всего загрязнений атмосферного воздуха, — Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярск.
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