0
0
165
НОВОСТИ

В РФ поставлен рекорд по загрязнению воздуха - СМИ

10:20 17.11.2020 Источник: РБК

2020 год еще не кончился, но уже побил рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении РБК.

В текущем году зафиксировано рекордное количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. После весеннего локдауна в большинстве регионов рост числа фиксируемых загрязнений ускорился: число ядовитых выбросов в атмосферу за девять месяцев с начала года на треть превысило максимум десятилетней давности, а по сравнению с 2019 годом количество загрязнений подскочило в три раза.

Согласно выводам доклада, в 2020 году случаи загрязнений атмосферного воздуха были сконцентрированы преимущественно в нескольких регионах. Более половины — 112 — пришлось на Самарскую область. Это регион с развитой индустрией и автопромом, напоминают авторы исследования. Далее по числу воздушных загрязнений с большим отрывом следуют Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9), Забайкальский край (8) и Красноярский край (7). Среди городов, на территории которых было зарегистрировано больше всего загрязнений атмосферного воздуха, — Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярск.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:50 15.11.2020
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается - Минобороны РФ
0
273
18:33 15.11.2020
В Нагорном Карабахе российские миротворцы развернули по 9 постов в южной и северной зонах
0
267
14:20 15.11.2020
Баку дал Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района
0
286
13:00 14.11.2020
Американские истребители получат "лучи смерти"
0
274
11:32 12.11.2020
Турция продолжает подготовку к развертыванию С-400 - глава Минобороны
0
504
11:05 10.11.2020
В Карабах отправились уже 10 самолетов с российскими миротворцами
0
729
20:00 09.11.2020
Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном, два летчика погибли - МО РФ
0
822
09:00 07.11.2020
АПЛ "Хабаровск" станет вторым носителем ракет "Посейдон"
0
1005
17:00 06.11.2020
Руководству военкоматов вернут звания
0
988
12:32 03.11.2020
В Арктике отработано применение комплекса РЭБ с дальностью действия до 5 тыс километров
0
1126

Возврат к списку