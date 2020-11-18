Андрей Воробьёв рассказал о транспортных проектах Московской области

17:20

Фото пресс-службы правительства Московской области



18 ноября губернатор Московской областипринял участие в пленарной дискуссии "Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность". Мероприятие проводится в рамках делового события - "Транспортной недели - 2020", и посвящено обсуждению актуальных вопросов. В частности, речь идет о создании оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, повышении инвестиционной привлекательности транспортной отрасли.

Пленарную дискуссию открыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин: "Президент назвал развитие транспортной отрасли одной из главных стратегических задач. Именно ее потенциал востребован в первую очередь, когда мы говорим о росте национальной экономики. Это важно для достижения общенациональных целей развития, реализации всех ключевых национальных проектов, федеральных и региональных программ, которые направлены на то, чтобы сделать жизнь людей лучше и комфортнее".

Выступая на дискуссии, Андрей Воробьёв подчеркнул важность совместной работы, которая направлена на дальнейшее развитие дорожно-транспортной инфраструктуры региона. Благодаря поддержке правительства РФ в Подмосковье за 9 лет построено более 30 путепроводов, 180 магистралей и обходы городов протяженностью почти 1 тыс. км. Среди наиболее крупных проектов - строительство ЦКАД и МЦД. Их реализация создает благоприятные условия для повышения качества жизни и развития экономики.

"В 2011 году нашим президентом принято важное стратегическое решение - начала работать дирекция Московского транспортного узла. Были объединены усилия федерального правительства, Московской области и Москвы. И за эти 9 лет мы сделали существенный прорыв", - сказал губернатор.

Новые дороги также строятся за счет привлечения частных инвестиций. В рамках государственно-частного партнерства в декабре планируется приступить к строительству участка магистрали, который соединит Ярославское и Дмитровское шоссе.

Отдельное внимание уделяется обеспечению безопасности участников дорожного движения. С этой целью реализуется комплекс мероприятий, предусмотренных государственными программами Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" и "Безопасность Подмосковья". В частности, на скоростных магистралях устанавливаются барьерные ограждения, препятствующие выезду на полосу встречного движения, обновляется дорожная разметка, монтируются современные системы освещения.

"Мы уделяем большое внимание безопасности, президент нам постоянно указывает на то, что это должно являться приоритетом нашей работы, - подчеркнул губернатор. - В 2011 году у нас было 1,7 тыс. погибших в год на дорогах, сейчас мы должны коснуться цифры 700-750".

Андрей Воробьёв также отметил, что правительство Московской области во взаимодействии с правительством Москвы ведет работу по внедрению единой транспортной карты, которой можно будет оплачивать поездки на общественном транспорте столичного региона. Эта возможность у пассажиров появится в следующем году.

"Это наш проект с Москвой, Сбербанком. Мы считаем, что универсальная карта будет более удобной, не нужно выбирать между "Тройкой" и "Стрелкой", - сказал губернатор. - Мы стремимся делать единые тарифы, чтобы человеку было максимально комфортно".

В рамках "Транспортной недели - 2020" было заключено соглашение о стратегии продвижения совместного предприятия "СберТройка" в регионах. Подпись под документом поставили вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Кирилл Царев.

Соглашение предполагает совместное развитие инфраструктуры приема бесконтактных и электронных платежей в сфере общественных перевозок, увеличение доли безналичных расчетов и введение удобных и эффективных инструментов оплаты для пассажиров, расширение возможностей удаленного и бесконтактного пополнения баланса транспортных карт.