В Европе люди умирают от COVID-19 каждые 17 секунд - ВОЗ
21:00 19.11.2020 Источник: Интерфакс
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подсчитали, что каждые 17 секунд на территории Европы умирает один человек от последствий заражения коронавирусом COVID-19, сообщает газета The Guardian.
По словам главы европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге, в 53 странах, которые входят в европейский регион согласно классификации организации, зафиксировано 15,7 млн случаев заболевания коронавирусом, около 4 млн из них выявлены за последний месяц.
Он отметил, что больше 80% европейских стран за последние две недели сообщили о показателях заболеваемости - более 100 случаев на 100 тыс. человек.
Клюге указал, что системы здравоохранения в Европе работают на пределе возможностей. В частности, во Франции отделения интенсивной терапии заняты на 95%, тогда как в Швейцарии - на все 100%.
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