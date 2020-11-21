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В Катаре запланирована встреча Помпео с представителями талибов и властей Афганистана - Госдеп

09:50 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках официального визита в Катар проведет в субботу встречу с представителями делегаций радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и афганских властей, которые ведут переговоры в Дохе. Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом рабочем графике шефа американской дипломатии.

В нем отмечается, что руководитель американского внешнеполитического ведомства сначала встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, затем с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. После этого у Помпео запланированы отдельные переговоры с делегацией афганского правительства, а также встреча с талибами.

29 февраля в Дохе представители Вашингтона и "Талибана" подписали мирное соглашение. Согласно документу, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы же гарантируют, что не будут использовать территорию своей страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

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