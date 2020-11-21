В Катаре запланирована встреча Помпео с представителями талибов и властей Афганистана - Госдеп
09:50 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках официального визита в Катар проведет в субботу встречу с представителями делегаций радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и афганских властей, которые ведут переговоры в Дохе. Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом рабочем графике шефа американской дипломатии.
В нем отмечается, что руководитель американского внешнеполитического ведомства сначала встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, затем с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. После этого у Помпео запланированы отдельные переговоры с делегацией афганского правительства, а также встреча с талибами.
29 февраля в Дохе представители Вашингтона и "Талибана" подписали мирное соглашение. Согласно документу, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы же гарантируют, что не будут использовать территорию своей страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.
НОВОСТИ
- 10:20 21.11.2020
- В Ереване проходит встреча Премьер-министр Армении с министром обороны России
- 10:10 21.11.2020
- Чаще других виновниками ДТП становятся водители со стажем вождения 5-10 лет - ГИБДД
- 09:40 21.11.2020
- Из-за коронавируса в Пентагоне введут новые ограничения для сотрудников - СМИ
- 09:30 21.11.2020
- Из- за первого снегопада аэропорт Пекина отменил более 100 рейсов
- 22:20 20.11.2020
- В условиях пандемии площадкой для прямого общения общества и властей стали СМИ - эксперт
- 21:20 20.11.2020
- По прогнозу Белого дома американцу уже к концу года получат 40 млн доз вакцины от коронавируса
- 20:15 20.11.2020
- От Трампа могут потребовать гладкой передачи власти следующему президенту
- 19:10 20.11.2020
- Музыкант Максим Фадеев попал в украинский список лиц, угрожающих нацбезопасности
- 18:40 20.11.2020
- 5 миллионов детей приняли участие в проектах благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" за пять лет
- 18:30 20.11.2020
- В Дубне открыта вторая очередь Центра обработки данных ФНС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать