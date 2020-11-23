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НОВОСТИ

Россия жестко ответит в случае передачи данных США участниками ДОН - МИД РФ

15:12 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия применит жесткие ответные меры, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после его выхода из соглашения и ограничат полеты РФ над американскими объектами в Европе. Об этом в понедельник заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Не так давно мы узнали, что Вашингтон ведет нечистоплотную подковерную игру и требует у союзников пойти на подписание документов, согласно которым они будут передавать США материалы их наблюдательных полетов над Россией. [США] требуют, чтобы европейцы отказывали России совершать наблюдательные полеты над американскими военными объектами в Европе. Это грубейшее нарушение договора. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать", - сказал он.

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