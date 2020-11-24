Минвосток оценивает ущерб от потепления в Арктике в сумму от 2 до 9 трлн руб. до 2050 г.
13:05 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прямой ущерб от глобального потепления в Арктической зоне может составить от 2 до 9 трлн рублей до 2050 года. Об этом во вторник сообщил первый замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
"При самом оптимистичном прогнозе, то есть когда у нас минимальные темпы потепления, - 2 трлн рублей до 2050 года, и максимальные потери, если интенсивность потепления будет нарастать, - 9 трлн рублей к 2050 году", - сказал он на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.
Первый замминистра уточнил, что речь идет о прямом ущербе, который выражается в потере строений, то есть основных фондов, которые находятся в Арктике. "Это та оценка, которая уже имеет под собой научное обоснование, расчеты", - подчеркнул представитель Минвостокразвития.
Крутиков напомнил, что в соответствии с распоряжением кабмина Минвостокразвития определено ведомством, которое отвечает за подготовку плана адаптации Арктики к климатическим изменениям. По словам первого замминистра, для подготовки плана министерство сформировало группу из 36 ведущих российских ученых, которые занимаются разными аспектами климатических изменений.
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