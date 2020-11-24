Отряды мятежников в Тыграе ведут бои с федеральными силами Эфиопии - Reuters

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) продолжают вести бои с федеральными силами Эфиопии. Об этом заявил представитель НФОТ Гетачев Реда на находящемся под контролем мятежников телеканале "Тыграй ТВ".

"Подразделения НФОТ полностью разгромили 21-ю механизированную дивизию эфиопской армии в боях в районе Райя-Вахирата", - цитирует его агентство Рейтер. В свою очередь официальный представитель премьер-министра Эфиопии Биллен Сейюм заявила агентству, что эти утверждения ложны.

Официальный представитель правительственной Целевой группы по чрезвычайному положению в штате Тыграй Редван Хусейн объявил 23 ноября, что мятежники из НФОТ потерпели поражение на всех фронтах и сейчас контролируют только столицу Тыграя город Мэкэле. "Федеральные войска находятся в процессе окружения Мэкэле в 50 километрах от центра города", - подчеркнул он.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед дал 22 ноября руководству и отрядам НФОТ 72 часа для того, чтобы сложить оружие и прекратить сопротивление федеральным силам. Объявляя об ультиматуме, глава правительства подчеркнул, что "это последний шанс".

Между тем возглавляющий НФОТ Дебрецион Геберемайкл утверждал, что находящиеся под его командованием отряды противостоят в Тыграе 16 дивизиям Сил национальной обороны Эфиопии. В минувший понедельник он заявил, что отряды НФОТ удерживают свои позиции, а выдвинутый Аддис-Абебой ультиматум призван дать время федеральным силам для перегруппировки после поражения на трех фронтах.

Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов НФОТ, которые накануне напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Правительственные силы начали операцию с освобождения западных районов Тыграя от отрядов НФОТ и быстро продвигались на восток, возвращая контроль над основными городами штата. Сейчас главная группировка Сил национальной обороны находится на самом юго-востоке Тыграя на подступах к столице штата Мэкэле.