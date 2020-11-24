Автоматика отключила третий энергоблок Курской АЭС
16:00 24.11.2020 Источник: Интерфакс
Третий энергоблок Курской АЭС временно отключен от сети автоматикой, сообщает пресс-центр атомной станции.
"24 ноября 2020 года энергоблок № 3 Курской АЭС остановлен по факту срабатывания автоматики. Разгрузка и отключение оборудования произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Энергоблок будет включен в работу после выяснения и устранение причин остановки", - говорится в сообщении.
В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№1, 2 и 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.
Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
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