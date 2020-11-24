Цена на нефть вышла на уровень марта 2020 года

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 2,43% и достигла $47,12 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:38 мск.

В последний раз Brent торговалась на этом уровне 6 марта 2020 года. WTI торгуется на уровне $44,28 за баррель, что на 2,83% выше уровня закрытия предыдущей сессии.