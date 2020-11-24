Депутат МГД Картавцева: Надо включить в бюджет допсредства на ремонт поликлиник

19:43

Пандемия не должна помешать развитию московской системы здравоохранения, считает глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Лариса Картавцева, по словам которой, от качества и сроков внедрения нового стандарта городских поликлиник и развития современной высокотехнологичной медицинской помощи во многом зависит здоровье и качество жизни москвичей.

«Для наших жителей всегда важно иметь возможность пройти обследования в поликлинике рядом с домом, комфорт при ее посещении, доступность специалистов», - говорит парламентарий, отмечая, что в бюджете Москвы, проект которого сейчас обсуждается в Мосгордуме, нужно предусмотреть дополнительные финансы на ремонт амбулаторий и оказание высокотехнологичной медпомощи.

«Высокотехнологичная помощь по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей, нейрохирургия сегодня уже реальность, - констатирует Картавцева. - И увеличение финансирования ВМП существенно повысит количество операций, в которых нуждаются наши жители».

Также, по ее словам, нужно переоснастить и отремонтировать поликлиники, создать в них комфортную среду для пациентов и врачей, а также обеспечить наличие требуемых специалистов. «К нам обращаются жители с просьбой не сбавлять темпов реконструкции, потом что они как можно скорее хотят увидеть свои родные поликлиники обновленными», - рассказала депутат.