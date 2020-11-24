Депутат МГД Картавцева: Надо включить в бюджет допсредства на ремонт поликлиник
19:43 24.11.2020
Пандемия не должна помешать развитию московской системы здравоохранения, считает глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Лариса Картавцева, по словам которой, от качества и сроков внедрения нового стандарта городских поликлиник и развития современной высокотехнологичной медицинской помощи во многом зависит здоровье и качество жизни москвичей.
«Для наших жителей всегда важно иметь возможность пройти обследования в поликлинике рядом с домом, комфорт при ее посещении, доступность специалистов», - говорит парламентарий, отмечая, что в бюджете Москвы, проект которого сейчас обсуждается в Мосгордуме, нужно предусмотреть дополнительные финансы на ремонт амбулаторий и оказание высокотехнологичной медпомощи.
«Высокотехнологичная помощь по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей, нейрохирургия сегодня уже реальность, - констатирует Картавцева. - И увеличение финансирования ВМП существенно повысит количество операций, в которых нуждаются наши жители».
Также, по ее словам, нужно переоснастить и отремонтировать поликлиники, создать в них комфортную среду для пациентов и врачей, а также обеспечить наличие требуемых специалистов. «К нам обращаются жители с просьбой не сбавлять темпов реконструкции, потом что они как можно скорее хотят увидеть свои родные поликлиники обновленными», - рассказала депутат.
НОВОСТИ
- 20:00 24.11.2020
- Выплаты людям, работающим с "ковидными" больными, продлены до конца года
- 19:35 24.11.2020
- В штате Пенсильвания победил Байден - заявление губернатора
- 19:10 24.11.2020
- Рособрнадзор планирует очное проведение сочинения для 11-х классов
- 18:45 24.11.2020
- У Еврокомиссии нет информации по российской вакцине "Спутник V"
- 18:27 24.11.2020
- Премьер Израиля и наследный принц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию
- 18:10 24.11.2020
- Цена на нефть вышла на уровень марта 2020 года
- 17:40 24.11.2020
- Флот США объяснил нарушение эсминцем «Джон Маккейн» российской границы
- 17:12 24.11.2020
- Отток населения на Дальнем Востоке с 2013 года сократился в 4,5 раза
- 17:00 24.11.2020
- Мужчина, захвативший детей в Петербурге, вышел из квартиры и сдался - источник
- 16:32 24.11.2020
- 65% россиян поддержали повышение налога для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб в год - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать