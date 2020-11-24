Выплаты людям, работающим с "ковидными" больными, продлены до конца года

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года социальных выплат работникам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"В целях государственной социальной поддержки медицинских и иных работников, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, <...> медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), производить ежемесячно, с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г., специальную социальную выплату за нормативную смену <...>", - говорится в тексте документа.