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Байден собирается "исцелить и объединить Америку, а также и весь мир"

22:15 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая вашингтонская администрация восстановит глобальное и моральное лидерство США, переосмыслив внешнюю политику страну. Об этом заявил во вторник во время своего выступления демократ Джозеф Байден, считающийся избранным президентом США.

"Все вместе эти государственные служащие (новая администрация - прим. ТАСС) восстановят <...> глобальное лидерство Америки и ее моральное лидерство. Они сделают так, чтобы наши военнослужащие, дипломаты и сотрудники спецслужб могли выполнять свою работу вне политики", - сказал он. "Они не только восстановят, но также переосмыслят американскую внешнюю политику", - добавил Байден.

"Давайте начнем эту работу: исцелить и объединить Америку, а также и весь мир", - призвал он.

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