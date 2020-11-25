Стоимость нефти Brent превысила $48 за баррель

09:20 Источник: Известия

Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов поднялась выше $48 за баррель, следует из данных биржи ICE в среду, 25 ноября. По данным на 04:50 мск, цена февральского фьючерса этой североморской смеси составила $48,32 за баррель, увеличившись на 4,95%. В последний раз Brent выше $47 торговалась 6 марта 2020 года.

Январские фьючерсы WTI выросли в цене на 0,56%, достигнув в ходе торгов на бирже NYMEX $45,47 за баррель. Известия