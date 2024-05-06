На Северных Курилах вулкан выбросил столб пепла на высоту 4 км

10:32 Источник: Интерфакс

Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, во второй половине дня в понедельник выбросил столб пепла на высоту 4 км над уровнем моря, сообщил Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН на своей странице в телеграм-канале.

"6 мая 2024 года 16:12 камчатского времени (07:12 мск). Вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска.