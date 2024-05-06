Финляндия проверила цепочки военных поставок на случай конфликта — FT
11:05 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Финляндии проверило резервные цепочки военных поставок на случай необходимости их резкого увеличения в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на заместителя начальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенанта Микко Хейсканена.
По его словам, МО недавно проверило более 1 тыс. контрактов с частными компаниями, которые предусматривают поставки боевой техники, снаряжения и предоставление различных услуг во время боевых действия. «Нам нужно быть готовыми к долгосрочной кризисной ситуации, — заявил Хейсканен. — Некоторые из соглашений мы активировали, проверили все договоренности, протестировали закупки не только боеприпасов, но и других материалов». «Мы проверяем планы и готовность наших стратегических партнеров», — отметил он.
«У нас нет военной экономики, однако <…> сейчас мы чувствуем себя довольно уверенно», — сказал военачальник. В последние два года страна стала наращивать производство боеприпасов и сейчас выпускает примерно в 10 раз больше снарядов, чем всего пять лет назад. Вступление в НАТО позволяет финнам также хранить военную технику в соседней Норвегии, и вскоре она договорится об этом со Швецией, а затем и с другими государствами, добавил он.
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