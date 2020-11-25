Экономику Украины ждет неизбежная катастрофа - Саакашвили

10:20 Источник: Газета.Ru

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что в ближайшее время экономику страны ждет неизбежная катастрофа и призвал украинские власти «что-то делать».

Он отметил, что уже с начала 2021 года у стране будут проблемы с социальными выплатами. По словам политика, «крах» экономики можно отсрочить на несколько месяцев, если украинская сторона подпишет очередное соглашение с Международным валютным фондом (МВФ).

«Но это еще на несколько месяцев хватит, а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что все это происходит в период, когда власти в стране будто находятся в «параллельном мире». Газета.Ru