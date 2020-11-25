0
0
205
НОВОСТИ

Экономику Украины ждет неизбежная катастрофа - Саакашвили

10:20 25.11.2020 Источник: Газета.Ru

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что в ближайшее время экономику страны ждет неизбежная катастрофа и призвал украинские власти «что-то делать».

Он отметил, что уже с начала 2021 года у стране будут проблемы с социальными выплатами. По словам политика, «крах» экономики можно отсрочить на несколько месяцев, если украинская сторона подпишет очередное соглашение с Международным валютным фондом (МВФ).

«Но это еще на несколько месяцев хватит, а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что все это происходит в период, когда власти в стране будто находятся в «параллельном мире».  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:50 25.11.2020
Алтайского шамана, обвиняемого в поджоге часовни, отправили на принудительное лечение
0
17
11:45 25.11.2020
Шнуров оштрафовал Канделаки за незаданный вопрос
0
22
11:37 25.11.2020
В Мосгордуме выступили за увеличение бюджета на развитие креативных индустрий
0
49
11:32 25.11.2020
ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе, обезвредив ячейку "Исламского государства"
0
65
11:28 25.11.2020
Москва увеличит количество цифровых исследований до 10 млн к 2023 году
0
64
11:20 25.11.2020
Посол России назвал бесперспективным розыгрыш "российской карты" белорусской оппозицией
0
98
11:05 25.11.2020
Мужчину, захватившего детей в Петербурге, проверят на вменяемость
0
110
11:00 25.11.2020
В России за сутки выявили 23 675 случаев заражения коронавирусом
0
113
10:32 25.11.2020
Посольство Польши сообщило об искажении в РФ фактов, касающихся расстрела в Катыни
0
179
10:05 25.11.2020
Позиция Армении относительно статуса Нагорного Карабаха остается неизменной - Пашинян
0
218

Возврат к списку