Экономику Украины ждет неизбежная катастрофа - Саакашвили
10:20 25.11.2020 Источник: Газета.Ru
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что в ближайшее время экономику страны ждет неизбежная катастрофа и призвал украинские власти «что-то делать».
Он отметил, что уже с начала 2021 года у стране будут проблемы с социальными выплатами. По словам политика, «крах» экономики можно отсрочить на несколько месяцев, если украинская сторона подпишет очередное соглашение с Международным валютным фондом (МВФ).
«Но это еще на несколько месяцев хватит, а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов», — сказал Саакашвили.
Он добавил, что все это происходит в период, когда власти в стране будто находятся в «параллельном мире». Газета.Ru
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