Лидеры школьного образования России обсудили гуманистическую педагогику на онлайн-платформе Сбера

13:50

Вторая встреча лидеров школьного образования России, посвященная гуманной педагогике в цифровом образовании состоялась в онлайн-режиме. Ее участники, в числе которых президент Сбербанка Герман Греф, академики Российской академии образования Шалва Амонашвили и Александр Асмолов, педагоги из разных регионов России, обсуждали современные технологические тренды и роль в обучении цифровых сервисов, вопросы воспитания личности ребенка в современном мире.

«Никакая онлайн-школа не может заменить офлайн, но, к сожалению, ни вузы, ни школы не были готовы к тому, что в какой-то момент они временно будут отрезаны от очного обучения, - считает Герман Греф. - Вместе с вами, экспертами и лидерами школьного образования, мы пытаемся реализовать видение новой современной школы, в которой главными элементами являются учитель и ученик. Мы хотим построить такую платформу, к которой учителя смогут легко адаптироваться, которая снимет с них рутинную нагрузку и освободит время для творчества, общения, поддержки учеников. Мы стремимся сделать обучение в школе увлекательным, «фановым», чтобы дети хотели учиться, а учителя хотели учить. Цифровые технологии не подменяют школу, а дополняют ее».

По словам Шалвы Амонашвили, педагогика должна принимать обстоятельства такими, какими они сложились. «Я счастлив, что сегодня у нас существует цифровая техника, что образовательный процесс, может быть, не в полном объеме, но всё равно действует. Существует ли конфликт между гуманной педагогикой и цифровой техникой? Гуманная педагогика — это люди, они могут принимать или отвергать цифровые инструменты. Но я убежден: все учителя, которые нацелены на общение с детьми, рады, что у нас есть такие технические возможности и мы можем приобрести этот опыт», - отмечает академик. Как отметил Александр Асмолов, чтобы ребенок и учитель ощутили свой потенциал, требуется платформа гуманистической педагогики. «И мы с вами её уже создаем — это СберКласс. Мы должны отказаться от установки, что мы что-то пережидаем. Гуманная педагогика живёт здесь и теперь, и прямо сейчас мы должны искать новые возможности для образования. Мы должны сделать все возможное, чтобы наши дети умели пользоваться онлайном и офлайном, были счастливыми в этой новой реальности, и главная роль здесь принадлежит учителю», - отметил Асмолов.

Напомним, СберКласс — школьная цифровая платформа, разработанная благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в рамках программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы».