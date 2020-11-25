РФ запросила у Польши данные о разговоре, который президент Качиньский якобы провел с братом перед крушением своего самолета

15:12 Источник: Интерфакс

Генеральная прокуратура РФ направила запрос о правовой помощи в министерство юстиции Польши по делу о крушении самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в районе Смоленска в 2010 году, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель российского надзорного ведомства Андрей Иванов.

По его словам, поводом для запроса послужили распространившиеся в СМИ Польши новые сведения по делу.

"Так, по данным журналистов одного из местных изданий, погибший президент Польши и его брат Ярослав Качиньский говорили по спутниковой связи во время полета незадолго до крушения самолета. В ходе данного разговора, запись которого включена в материалы польского уголовного дела, затрагивался один из аспектов осуществления полета", - пояснил Иванов.

"С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора", - отметил представитель Генпрокуратуры.

При этом он подчеркнул, "что у российской стороны не остается сомнений относительно причин авиакатастрофы".

"Все собранные российским следствием данные свидетельствовали об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости", - заключил Иванов.

В польской прессе давно циркулирует версия о некоем разговоре братьев Качиньских, в ходе которого Ярослав настоятельно советовал своему брату, президенту Леху Качиньскому, садиться именно в Смоленске, несмотря на сложные метеоусловия.

В частности, в интервью польской газете "Газета Выборча" бывший судья Войчех Лончевский заявил, что знал содержание этого разговора, но он был засекречен.

"Я считаю, что общественность должна ознакомиться с этой стенограммой, чтобы сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский", - сказал экс-судья.