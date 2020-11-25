Киев расширил перечень не признаваемых им паспортов РФ, выданных жителям Крыма и Донбасса
17:12 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина расширила перечень не признаваемых Киевом паспортов Российской Федерации, выданных жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в управлениях МВД по Ростовской области и Краснодарского края. Соответствующее распоряжение в среду принял Кабинет министров Украины.
Как указывается в пояснительной записке к проекту распоряжения, суть акта - "непризнание Украиной паспортных документов <...> путем расширения перечня органов, которые выдают паспортные документы жителям" неподконтрольных Киеву территорий.
В расширенный перечень добавлены управления МВД РФ по выдаче паспортов, главным образом, в Краснодарском крае и Ростовской области.
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