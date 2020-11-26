Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей»
10:32 26.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Датский актер Мадс Миккельсен заменит голливудскую звезду Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей». Он сыграет темного волшебника Грин-де-Вальда. Эту информацию, как передает Рейтер, подтвердила студия «Уорнер бразерс». Ранее Депп заявил, что отказался от роли Грин-де-Вальда, после того, как в начале ноября Высокий суд Лондона отклонил его иск о клевете к британской «Сан», которая обвинила артиста в домашнем насилии. Ранее предполагалось, что третья часть появится в широком прокате в 2021 году. Эхо Москвы
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