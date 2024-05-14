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НОВОСТИ

Артем Алешкин назначен руководителем блока «Развитие клиентского опыта В2С» Сбербанка

14:50 14.05.2024

С 14 мая Артем Алешкин назначен старшим вице-президентом, руководителем блока «Развитие клиентского опыта В2С» Сбербанка.

Алешкин окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит», изучал инновационный маркетинг в Стэнфорде.

За его плечами – опыт работы в «Открытии» и в Home Credit, где он развивал и повышал эффективность розничного бизнеса, запускал новые продукты и сервисы для роста клиентской базы.

«В этом году мы приступили к реализации новой стратегии. Сберу предстоит самая большая и технологически сложная трансформация в истории, – Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. – Желаю Артему и всей команде В2С жизненной энергии, оптимизма и новых открытий на пути к человекоцентричности».

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