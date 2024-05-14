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В Ирландии бездомные смогут голосовать на выборах в Европарламент — Politico

15:32 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирландии намерены предоставить право голоса бездомным, которые 7 июня смогут голосовать на выборах в Европейский парламент. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico.

По ее информации, этот шаг станет беспрецедентной мерой для стран ЕС. В Ирландии, как и в большинстве стран — членов Евросоюза, участие в выборах в качестве избирателя возможно лишь при наличии регистрации по месту жительства. В 2022 году власти страны разрешили бездомным временно использовать в этих целях адрес благотворительных организаций, в которых они зарегистрированы на момент голосования.

По мнению собеседников Politico, предоставление права голоса всем бездомным без исключения может побудить законодателей обратить внимание на проблему стремительного роста цен на жилье, а также вывести «эту демографическую группу на сцену Европейского союза». Отмечается, что рост бездомных и проблема дефицита жилья резко обострились на фоне большого наплыва мигрантов и беженцев в страну. Правительство столкнулось с рядом сложностей по их размещению, в результате некоторые из них стали устраивать лагеря в ирландской столице.

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