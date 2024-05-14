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НОВОСТИ

МБР «Булава» морского базирования принята на вооружение ВС России

14:32 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» разработки Московского института теплотехники (МИТ) принята на вооружение Вооруженных сил России. Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов.

«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса „Булава“, — сказал он.

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