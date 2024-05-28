Финны высказались против просителей убежища и положительно отнеслись к поддержке Украины - опрос

18:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины жителей Финляндии выступают за то, чтобы разворачивать просителей убежища на границах страны, даже если их жизни угрожает опасность. Об этом свидетельствуют результаты опроса проекта NATOpoll, которые приводит общественный вещатель Yle.

По данным исследования, 52% финнов считают, что стремящимся в Европу мигрантам можно отказать во въезде на границе, даже если это поставит под угрозу их жизнь.

Опрос также показал, что респонденты крайне положительно относятся к поддержке Украины. 52% опрошенных согласны с тем, что страны ЕС должны отправить войска для помощи Украине, если страна будет проигрывать в конфликте.