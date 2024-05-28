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НОВОСТИ

Сообщения Киева по поводу французских инструкторов на Украине Макрон назвал «неудачными»

20:26 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал неудачными заявления Киева по поводу французских инструкторов на Украине и пообещал обсудить дальнейшую помощь во время визита украинского президента Владимира Зеленского во Францию 6 июня.

«Если вы имеете в виду то, что было сказано вчера по определенным каналам связи нашими украинскими партнерами, то я полагаю, что они сами исправили эти фразы, — сказал Макрон. — Я не буду комментировать несогласованные и неудачные сообщения».

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