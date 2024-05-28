Путин дал подробный комментарий по поводу легитимности нынешнего президента Украины
16:35 28.05.2024 Источник: Интерфакс
Украинский закон о военном положении допускает перенос президентских выборов, но ничего не говорит о продлении полномочий действующего руководителя государства, при этом в Конституции этой страны говорится, что президент, чей срок подошел к концу, должен передать полномочия спикеру парламента, заявил глава российского государства Владимир Путин.
"Действительно, нужно проводить серьезный, глубокий анализ, но первое, что на виду, и что мне докладывают коллеги, заключается в том, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а о продлении полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано", - сказал он российским журналистам по итогам визита в Узбекистан, комментируя дискуссии о легитимности Владимира Зеленского как президента после 20 мая.
При этом Путин заметил, что украинское законодательство о военном положении "говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся, но это не значит, что они (полномочия действующего главы государства - ИФ) пролонгируются". "Об этом в Конституции ничего нет", - добавил он.
Одновременно Путин упомянул ст. 111 Конституции Украины, "которая говорит, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически, президентские полномочия передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются".
Вместе с тем, президент РФ подчеркнул, что "это - предварительный анализ".
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