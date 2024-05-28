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Профессор Джеффри Сакс считает, что «США взорвали „Северный поток“, как и обещали»

22:56 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты стоят за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил американский политолог и экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Итак, США взорвали „Северный поток“, как и обещали, наверное, десятки раз. Но самым последним из этих случаев было заявление президента [США Джо] Байдена, которое он сделал, кажется, 7 февраля 2022 года. Возможно, у меня немного не те данные, но в заявлении для прессы он сказал, что если русские вторгнутся на Украину, то „Северному потоку“ конец. И репортер, который задал ему этот вопрос, кажется, из Германии, сказал: „Господин президент, как вы можете так говорить? Как вы можете так поступать?“ А он смотрит и очень серьезно говорит: „Поверьте мне, у нас есть свои методы“, — сказал Сакс.

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