При въезде в Израиль всем туристам из безвизовых стран нужно будет иметь электронное разрешение
17:50 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Туристам из России с 1 августа 2024 года будет необходимо получать электронное разрешение (Electronic Travel Authorization, ETA) на въезд в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба израильского министерства туризма.
«ETA не является визой», «соглашение о безвизовом режиме между Израилем и РФ продолжает действовать», добавили в ведомстве, отметив, что «изменения направлены на улучшение процесса прохождения пограничного контроля и касаются туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим».
В пресс-службе пояснили, что «Управление народонаселения и миграции Израиля в 2024 году внедряет систему электронного разрешения на въезд, которая подразумевает, что путешественникам необходимо заранее запрашивать разрешение на въезд в страну». «Изначально предполагалось, что новые правила вступят в силу 1 июня 2024 года», однако «принято решение, что в июне проект ETA будет запущен в пилотном режиме только для граждан Германии и США», отметило ведомство. «Граждане других безвизовых стран смогут получать ЕТА с 1 июля, а с 1 августа получение электронного разрешения станет обязательным условием въезда в страну», — добавили в Минтуризма.
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