Facebook полностью выплатил штраф в 4 млн руб., наложенный судом РФ из-за закона о данных

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Facebook полностью выплатила штраф в 4 млн руб., наложенный мировым судом Таганского района Москвы за нарушение закона о персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Facebook полностью выплатил штраф, в суд поступило постановление об окончании исполнительного производства от 06.10.20", - сказали в суде.