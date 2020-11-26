Facebook полностью выплатил штраф в 4 млн руб., наложенный судом РФ из-за закона о данных
11:05 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания Facebook полностью выплатила штраф в 4 млн руб., наложенный мировым судом Таганского района Москвы за нарушение закона о персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Facebook полностью выплатил штраф, в суд поступило постановление об окончании исполнительного производства от 06.10.20", - сказали в суде.
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