Массовая вакцинация от COVID-19 начнется до Нового года - Кремль

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Кремль: массовая вакцинация от COVID-19 начнётся до Нового года и будет поэтапной. Точная дата начала пока не определена, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он ещё раз подчеркнул, что вакцинация будет добровольной. Она пройдёт поэтапно — с учётом географии России и особенностей хранения различных субстанций.

По словам Пескова, основная задача — как можно быстрее обеспечить вакцинацию всем желающим. Такую задачу представитель Кремля назвал грандиозной. Говорит Москва