С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,3% - Росстат
19:15 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средние потребительские цены на бензин в России в октябре 2020 г. выросли на 0,1% по сравнению с сентябрем. При этом производители бензина в октябре снизили оптовые цены на 3,5%, сообщается в материалах Росстата.
С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,3%, тогда как цены производителей подскочили на 10,2%.
Согласно данным статистического ведомства, за январь - октябрь 2020 г. розничные цены на топливо выросли в годовом выражении на 1,9%, а цены производителей увеличились на 5,4%.
Потребительские цены на бензин в октябре в среднем по России превышали цены производителей в 2,3 раза (в октябре 2019 г. - в 2,3 раза).
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