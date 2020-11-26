С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,3% - Росстат

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние потребительские цены на бензин в России в октябре 2020 г. выросли на 0,1% по сравнению с сентябрем. При этом производители бензина в октябре снизили оптовые цены на 3,5%, сообщается в материалах Росстата.

С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,3%, тогда как цены производителей подскочили на 10,2%.

Согласно данным статистического ведомства, за январь - октябрь 2020 г. розничные цены на топливо выросли в годовом выражении на 1,9%, а цены производителей увеличились на 5,4%.

Потребительские цены на бензин в октябре в среднем по России превышали цены производителей в 2,3 раза (в октябре 2019 г. - в 2,3 раза).