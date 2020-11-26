0
0
85
НОВОСТИ

С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,3% - Росстат

19:15 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние потребительские цены на бензин в России в октябре 2020 г. выросли на 0,1% по сравнению с сентябрем. При этом производители бензина в октябре снизили оптовые цены на 3,5%, сообщается в материалах Росстата.

С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,3%, тогда как цены производителей подскочили на 10,2%.

Согласно данным статистического ведомства, за январь - октябрь 2020 г. розничные цены на топливо выросли в годовом выражении на 1,9%, а цены производителей увеличились на 5,4%.

Потребительские цены на бензин в октябре в среднем по России превышали цены производителей в 2,3 раза (в октябре 2019 г. - в 2,3 раза).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 26.11.2020
Европарламент призвал страны ЕС ввести жесткие санкции против Турции
0
35
18:54 26.11.2020
Очередь желающих проститься с Марадоной растянулась на два километра
0
149
18:50 26.11.2020
В Новогоднюю ночь московский метрополитен будет работать
0
155
18:40 26.11.2020
Мэр Москвы назвал слухами информацию о якобы планирующемся локдауне
0
169
18:30 26.11.2020
Собянин: У нас достаточно лекарств для ковидных больных
0
152
17:40 26.11.2020
Уровень репрессий против граждан Белоруссии в ЕК назвали беспрецедентным - СМИ
0
210
17:30 26.11.2020
Роскосмос опроверг новость про отказ от МКС
0
209
17:12 26.11.2020
В РФ сейчас больше миллиона пациентов с коронавирусом или подозрением на него - Мурашко
0
224
17:00 26.11.2020
Объем внутренних заимствований РФ с начала года достиг 5,2 трлн руб
0
261
16:40 26.11.2020
"Группа ГАЗ" стала лауреатом Всероссийского конкурса "Чемпионы добрых дел"
0
259

Возврат к списку