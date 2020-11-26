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Глава Роскосмоса рассказал о концепции новой орбитальной станции

20:35 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая орбитальная станция, концепция которой сейчас разрабатывается в России, должна иметь функции ремонта и дозаправки космических кораблей. Об этом написал в четверг на своей странице в "Фейсбуке" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"При этом подтверждаю, что нашими предприятиями ведется анализ дальнейших перспектив пилотируемой космонавтики и разрабатывается концепция многофункциональной станции (национальной или как вариант с международным участием). Она должна иметь функции ремонта и дозаправки космических комплексов и стать своеобразным космическим стартовым комплексом для кораблей дальних экспедиций", - написал он.

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