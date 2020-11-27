Отшельница Агафья Лыкова попросила у Олега Дерипаски построить ей новую избу
16:20 27.11.2020
Знаменитая хакасская отшельница Агафья Лыкова обратилась к сибирскому промышленнику Олегу Дерипаске с просьбой построить ей избу. Об этом на своей странице в Facebook написал директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.
"Будучи в командировке в Москва, посетил Русскую Православную Старообрядческую Церковь. Удалось лично встретился и пообщаться с Митрополитом Московским и всея Руси Корнелием. Поделился последними новостями с Заимки Лыковых и рассказал о желании одного из известных предпринимателей и меценатов помочь в организации строительства нового дома для таежной отшельницы. Ранее Агафья Карповна поблагодарила Олега Дерипаску за оказанную помощь и написала письмо, в котором попросила Олега Владимировича посодействовать строительству нового жилья. Митрополит Корнилий благословил на это благое дело и пожелал крепкого здоровья Олегу Владимировичу", – написал директор заповедника.
Предприниматель давно оказывает помощь заповеднику "Хакасский", на территории которого живет Лыкова. Помогал Олег Дерипаска и самой отшельнице. Несколько недель назад женщине, проживающей на территории заповедника, привезли на вертолете помощь от известного промышленника: продукты и предметы быта, в том числе постельное белье и посуду. На борту вертолета прилетел и помощник Николай Седов, сын геолога, который в составе экспедиции впервые обнаружил семью Лыковых и долгое время был ее соседом.
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