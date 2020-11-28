В Тегеране убит "отец иранской бомбы"

08:30 Источник: Русская служба Би-би-си

Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли "отцом иранской бомбы". Западные разведслужбы считали его руководителем иранской ядерной программы.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство "актом государственного террора", а советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прямо обвинил в убийстве Израиль.

Агентство Рейтер передает, что офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказывается комментировать сообщения о покушении. От комментариев также отказалось министерство обороны США.

Иранское министерство обороны описало обстоятельства убийства так: "Вооруженные террористы напали на автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, глава отдела нашего министерства по исследованиям и инновациям. После столкновения между террористами и его охраной Фахризаде получил тяжелые ранения и был срочно отправлен в больницу. К сожалению, усилия медиков по спасению его жизни не увенчались успехом и несколько минут назад он скончался".

По данным иранских СМИ, по ученому, который находился в машине, был открыт огонь из огнестрельного оружия.

Агентство Фарс ранее сообщало о взрыве автомобиля в городе Абсард неподалеку от Тегерана, где был убит Фахризаде. Как рассказали свидетели происшествия, "были убиты три или четыре человека, которых называли террористами". Русская служба Би-би-си