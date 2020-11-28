Спад экономики РФ в 2020 году может составить до 4,5%, считает Кудрин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спад в экономике РФ в 2020 году может составить до 4,5%. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на "Общероссийском гражданском форуме - 2020".

"Европейская экономика в этом году примерно на 8%, даже на 9% упадет, Великобритания - на 11%. Мы, как говорит официальная статистика, - на 3,9%. Я думаю, больше 4%, может быть 4,5%", - сказал Кудрин.