История России заинтересовала иностранцев, участвующих в географическом диктанте - Шойгу
13:20 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все больше жителей зарубежных государств интересуются историей России благодаря географическому диктанту, заявил президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.
"Каждый год мы подводим итоги: лучше стали знать географию в нашей стране, больше стран знает о нашей стране. У нас несколько показателей, по которым мы оцениваем, насколько больше людей в мире стали интересоваться не только географией нашей страны, но через географию нашей страны в целом ее историей, ее природой, ее людьми", - сказал Шойгу перед началом диктанта.
Он рассказал, что за несколько лет диктант расширился с 200 площадок в России до более 6,5 тыс. площадок в 111 зарубежных странах.
Он поблагодарил участников акции за то, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у них не пропало желание участвовать в диктанте.
В этом году диктант проходит в шестой раз. С 29 ноября по 6 декабря свои знания географии также можно проверить онлайн.
НОВОСТИ
- 20:00 27.11.2020
- Действия эсминца ВВС США в заливе Петра Великого МИД РФ назвал провокацией
- 12:20 27.11.2020
- Главком ВС Украины оценил возможность вернуть Донбасс военным путем
- 09:05 26.11.2020
- Россия провела успешное испытание новой ракеты системы ПРО
- 10:00 24.11.2020
- Пригрозив тараном, корабль РФ остановил нарушение госграницы эсминцем ВМС США - МО РФ
- 22:00 23.11.2020
- Подлодка "Казань" на госиспытаниях поразила "Калибром" цель на дальности более 1 тыс. км
- 12:10 21.11.2020
- В состав ВМФ принят новый МРК "Одинцово" с зенитным комплексом "Панцирь-М"
- 23:00 17.11.2020
- США уведомили зарубежных партнеров о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане
- 21:15 17.11.2020
- Путин объяснил, почему ОДКБ не могла помочь Армении
- 18:50 15.11.2020
- Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается - Минобороны РФ
- 18:33 15.11.2020
- В Нагорном Карабахе российские миротворцы развернули по 9 постов в южной и северной зонах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать