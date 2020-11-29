Слуцкий назвал убийство иранского физика терактом и провокацией
16:30 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде является терактом с целью провокации Ирана, в России осуждают это преступление. Об этом в воскресенье заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Убийство иранского физика Фахризаде - теракт с целью новой провокации Тегерана. Важно не допустить роста напряженности в регионе", - написал депутат в своем "Твиттере".
"В РФ осуждают это убийство, кто бы его ни совершил, и выражают глубокие соболезнования Ирану и близким Фахризаде", - добавил он.
В пятницу агентство Фарс сообщило о покушении на Фахризаде, руководившего центром исследований при Министерстве обороны Ирана, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице. Как проинформировало агентство ИСНА, главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави заявил о причастности к убийству Израиля и США. Президент исламской республики Хасан Роухани заявил в субботу, что это убийство не останется без ответа.
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