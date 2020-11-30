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НОВОСТИ

Трамп заявил о существовании доказательств фальсификации на выборах

10:05 30.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Трамп настаивает на том, что у его сторонников есть доказательства фальсификаций на выборах. Однако суды отказываются их принимать, пожаловался глава Белого дома телеканалу Fox News.

Дональд Трамп назвал президентские выборы «тотальным мошенничеством» и допустил, что ФБР и Министерство юстиции могут быть причастны к этому. По предварительным данным, его соперник, демократ Джозеф Байден набрал необходимое количество голосов выборщиков для избрания президентом.  Эхо Москвы

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