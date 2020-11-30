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ЦБ ожидает сокращения ВВП РФ в 2020 г. около 4%, в начале 2021 г. рост продолжится

17:00 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сокращение ВВП РФ в 2020 г. будет ближе к 4%, в первом квартале 2021 г. ожидается возобновление восстановительного роста, следует из материалов Банка России.

"Произошедшее ухудшение эпидемической ситуации продолжит оказывать сдерживающее влияние на деловую активность в ближайшие месяцы, однако не такое сильное, как во втором квартале 2020 года. Тем не менее с учетом данных за третий квартал и октябрь сокращение ВВП по итогам 2020 г. будет ближе к 4%. В первом квартале 2021 г. ожидается возобновление восстановительного роста", - отмечает регулятор.

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