Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 440 военных в зоне СВО
15:00 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 440 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 210 человек, от действий группировки «Запад» — свыше 220, «Южная» — до 165, «Центр» — более 335, на направлении «Восток» — до 460 и «Днепр» — более 50 военнослужащих.
НОВОСТИ
- 16:00 22.06.2026
- Ормузский пролив открыт — Вэнс
- 15:55 22.06.2026
- СберСпот объединит райдеров шести городов России
- 15:32 22.06.2026
- США и Иран заложили основу для заключения успешной итоговой сделки — Вэнс
- 15:12 22.06.2026
- Нефтяники реализуют меры по увеличению выпуска нефтепродуктов и вводу новых мощностей
- 14:52 22.06.2026
- В СберБанк Онлайн теперь можно предоставить доступ близким к своим выпискам и справкам
- 14:32 22.06.2026
- Стармер был сторонником поддержания отношений с РФ на нулевом уровне — Песков
- 14:18 22.06.2026
- Сбер и Yota запустили сервис «Умный автоплатеж»
- 14:12 22.06.2026
- Путин и Лукашенко вскоре пообщаются, обсудят угрозы Зеленского — Песков
- 14:00 22.06.2026
- Киев сделал ставку на конфликт с Варшавой — депутат Сейма
- 13:32 22.06.2026
- Центр космической связи в Дубне был атакован дронами ВСУ, пострадавших нет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать