Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 440 военных в зоне СВО

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 440 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 210 человек, от действий группировки «Запад» — свыше 220, «Южная» — до 165, «Центр» — более 335, на направлении «Восток» — до 460 и «Днепр» — более 50 военнослужащих.